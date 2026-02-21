A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro compartió un mensaje para anunciar que se logró el que podría ser el mayor decomiso de droga conseguido por Colombia.

“Hemos logrado incautar casi 17 toneladas de Cocaína, cerca a la Polinesia francesa, México y El Salvador. Creo que es el mayor decomiso en un solo día de la historia del trafico ilegal de cocaína” Gustavo Petro

Sobre lo ocurrido, el mandatario sostuvo que el aseguramiento consistió en el decomiso de casi 17 toneladas de cocaína y resaltó que todo se logró gracias a un operativo conjunto.

Al agregar diversos detalles sobre la operación, Gustavo Petro señaló que las acciones fueron ejecutadas gracias al apoyo y con la coordinación de policías de Francia, México y El Salvador.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que en las acciones se incautaron cerca de 17 toneladas de cocaína, de las que indicó, se ubicaron y aseguraron en al menos 3 puntos distintos:

Al noroeste Isla Clarión en Colima, México

Al sureste de la Polinesia Francesa en el Océano Pacífico

Al suroeste de Bocana El Cordoncillo en El Salvador

Al abundar en los detalles de las autoridades que se sumaron a las acciones, Pero destacó que se contó con el apoyo de la SEMAR, Armada Francia, Marina Nacional de El Salvador e Inteligencia Naval ARC.

Asimismo, refirió que en las acciones que son parte de la Lucha Contra el Narcotráfico, también fueron detenidas 16 personas, 4 colombianos, un ecuatoriano, 6 mexicanos, 3 nicaragüenses y 2 panameños.

Así fue el mayor decomiso de droga entre México, Francia y El Salvador

Siguiendo con el anuncio sobre el que podría ser el mayor decomiso de droga, Gustavo Petro ofreció algunos detalles sobre el operativo conjunto que consistió en 3 acciones paralelas:

El primer evento ejecutado en México consistió en la incautación de 6 mil 16 kilos de de Clorhidrato de Cocaína

El segundo evento en la Polinesia Francesa derivó en el decomiso de 4 mil 240 kilos de Clorhidrato de Cocaína

El tercer evento desplegado en El Salvador concluyó con el aseguramiento de 6 mil 600 kilos de Clorhidrato de Cocaína