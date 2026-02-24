La mañana del lunes 23 de febrero de 2026, un avión perteneciente a American Airlines, procedente de Medellín, Colombia, aterrizó en Miami con impactos de bala en el ala derecha.

Los pasajeros del vuelo AA923 viajaron por aire sin saber que su vida corría peligro.

Durante la inspección al Boeing 737 MAX 8, posterior a su aterrizaje, se descubrieron daños en la estructura de la aeronave.

Hallaron perforaciones en el alerón que representaban un peligro significativo para pasajeros, sobrecargos y pilotos.

Información en desarrollo