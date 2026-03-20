Gustavo Petro, presidente de Colombia, está siendo investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así lo han asegurado medios como The New York Times y la agencia AP, quienes resaltaron que se ha interrogado a narcotraficantes sobre la solicitud de sobornos por representantes del presidente colombiano con el fin de evitar la extradición.

Fiscalías de Estados Unidos investigan a Gustavo Petro por su presunta relación con el narcotráfico

Las fiscalías de Brooklyn y Manhattan, Nueva York, iniciaron una investigación contra Gustavo Petro por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con AP, fuentes anónimas cercanas a la investigación señalaron que las investigaciones se centran, en parte, en el supuesto ofrecimiento de representantes del presidente de Colombia a narcotraficantes de evitar la extradición a cambio de un soborno.

Asimismo, señalaron que no se conoce si se le ha vinculado a algún delito hasta el momento.

Sin embargo, la investigación contra Gustavo Petro se mantiene activa en Estados Unidos.

Por su parte, The New York Times señaló que las investigaciones contra Gustavo Petro se encuentran en la fase inicial.

Estas buscan determinar si Gustavo Petro ha tenido contactos con traficantes o si recibió apoyos durante su campaña.

Además, resalta que la Casa Blanca no ha intervenido de ninguna manera en las investigaciones contra el presidente colombiano.

Relación de Gustavo Petro con el narcotráfico es investigado en Colombia

Las investigaciones en Estados Unidos contra Gustavo Petro no son las primeras en buscar una relación entre el presidente de Colombia y el narcotráfico.

En Colombia se han realizado investigaciones contra el mandatario, así como de su familia ante posibles actos delictivos.

Solo en 2023, Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, fue acusado de buscar contribuciones ilegales para la campaña presidencial de su papá en 2022 a un líder criminal.

Asimismo, su hermano, Juan Fernando Petro, fue señalado por supuestamente haber realizado negociaciones con líderes del narcotráfico para evitar que éstos fueran extraditados a Estados Unidos.