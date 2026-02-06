El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el asesinato de Santiago Gallón Henao, el pasado jueves 5 de febrero; la víctima de homicidio fue una figura del narcotráfico en los 90.

En 2018, Santiago Gallón Henao, empresario y caballista, fue detenido por narcotráfico, sin embargo, también se le ha asociado al asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994, en pleno Mundial.

Santiago Gallón Henao, figura del narcotráfico de Colombia, fue asesinado en el Estado de México

El periodista colombiano Daniel Coronell informó el asesinato de Santiago Gallón Henao, en el Estado de México -se menciona Huixquilucan o Toluca-, noticia confirmada por el presidente Gustavo Petro.

Acorde con medios mexicanos, Santiago Gallón Henao fue asesinado a su llegada a un restaurante, mientras bajaba de su camioneta, por lo que se presume como un ataque directo.

Santiago Gallón Henao, figura del narcotráfico de Colombia, fue asesinado en México (Redes sociales)

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha pronunciado mediante medios oficiales sobre el asesinato de Santiago Gallón Henao, sin embargo, ya habrían comenzado con la investigación.

Por otra parte, se informa que no hay detenidos por el asesinato De Santiago Gallón Henao, quien contaba con residencia legal en México, aunque era señalado de diversos delitos en Colombia.

Gustavo Petro vinculó a Santiago Gallón Henao a diversos delitos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez

En su mensaje en el que confirmaba el asesinato se Santiago Gallón Henao, Gustavo Petro también lo señaló de diversos delitos en los que se vio involucrado, como ser parte del Bloque Metro.

Además de ser una figura del narcotráfico en Colombia, Santiago Gallón Henao habría asesinado al futbolista Andrés Escobar por celos, tras un mundial, de acuerdo con Gustavo Petro.

Sin embargo, como parte del Bloque Metro, Santiago Gallón Henao también se dedicó al robo de gasolina en la hacienda “Guacharacas”, propiedad del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez.

Esto lo mencionó en un debate paramilitar en Antioquia, Colombia, en el que lo señaló como parte de una organización de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada “El Cóndor”, la cual fue denunciada.