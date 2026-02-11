En medio de un incremento de la violencia ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Colombia, Gustavo Petro denunció que fue objeto de un intento de asesinato.

“Tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten” Gustavo Petro

Gustavo Petro revela que huyó de un intento de asesinato en su contra

A poco menos de dos meses de que se celebren las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro reveló que en los últimos días ha estado escapando de un intento de asesinato.

Así lo reveló durante una reunión con ministros que se transmitió en vivo el 10 de febrero, en la que señaló que los retrasos en su agenda de la semana en curso se debieron a que ha estado escapando.

Gustavo Petro (ANDREA PUENTES)

Sobre ello, Gustavo Petro dijo que no pudo cumplir con su agenda y arribar el lunes 9 de febrero al departamento de Córdoba, porque el helicóptero en el que viajaba podría haber sido atacado.

“Por eso anoche no pude llegar dos horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar” Gustavo Petro

Al continuar con su explicación de los retrasos en su itinerario, el presidente refirió que tampoco pudo llegar la mañana del 10 de febrero a donde tenía planeado, debido a la misma amenaza de agresión.

Incluso, reveló que no aterrizó en el punto original que había estipulado porque en el helicóptero que viajaba también se transportaban sus hijos, motivo por el que decidió cambiar de ruta.

Sobre ello, explicó que optó por trasladarse a través del mar abierto y aun cuando su viaje se prolongó por unas 4 horas, resaltó que por fin pudo llegar por esa vía alterna a su compromiso.

🇨🇴 | URGENTE: El presidente colombiano Petro sobre el intento de asesinato en su contra:



"Tengo que confesar que llevo dos días viajando para escapar de que me maten.



No pude aterrizar porque las luces no estaban encendidas. Por la mañana no aterricé donde debía, por miedo a… pic.twitter.com/7NgGrExNjP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 10, 2026

Gustavo Petro acusa planes para evitar su reunión con Trump

Luego de revelar que en los últimos días ha evadido un intento de asesinato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó también que se han efectuado planes en busca de evitar su reunión con Trump.

En torno a dicho tema, el mandatario señaló que en días pasados ordenó la destitución de varios oficiales, entre los cuales destaca un general de la Policía que intentó colocarle drogas en su automóvil, según dijo.

De la misma forma, expuso que los elementos que ordenó separar de su cargo eran parte de una misión especial para “destruir” la reunión con el presidente Donald Trump “ de una manera u otra”.

Siguiendo con sus acusaciones, Gustavo Petro señaló que los responsables tanto de los intentos de asesinato como el plan para que se encontrara con Trump, son los integrantes de la “nueva junta del narcotráfico“.