Luego de la reunión que sostuvieron Donald Trump y Gustavo Petro, el presidente de Estados Unidos le envió un mensaje en el que le manifestó su amor a Colombia.

Así lo dio a conocer el mandatario colombiano en una publicación en sus redes, en el que mostró que luego del encuentro el presidente estadounidense le entregó una fotografía del momento.

Donald Trump le dio este mensaje a Petro tras su reunión

El martes 3 de febrero se llevó a cabo un encuentro en La Casa Blanca entre Donald Trump y Gustavo Petro, en el que hablaron de reanudar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Luego de la reunión, el presidente de Colombia compartió en sus redes sociales un mensaje en el que mostró que el mandatario estadounidense le entregó una foto sobre el encuentro.

Se trata de retrato oficial en el que aparecen ambos mandatarios y que firmó Donald Trump con una dedicatoria especial en la que resaltó que fue “un gran Honor" y expresó su “amor a Colombia”.

Petro presume regalo que le dio Trump (@petrogustavo/X)

Pero eso no fue lo único, pues más tarde, Petro, quien fuera incluido en la Lista Clinton, difundió un segundo tuit en el que mostró que también le regalaron el libro “Trump the Art of the Deal”.

Sobre dicho regalo, el mandatario colombiano preguntó sobre qué es lo que le quiso decir Donald Trump en la dedicatoria, toda vez que dijo que no entiende mucho el inglés.

Cabe destacar que en la imagen que compartió Gustavo Petro, se puede apreciar que su homólogo de Estados Unidos solo le dijo “you are great”; es decir, “eres genial”.

Petro presume regalo que le dio Trump (@petrogustavo/X)

Trump y Petro celebraron reunión en La Casa Blanca

Luego de semanas de tensiones e intercambios de acusaciones, Donald Trump y Gustavo Petro celebraron una reunión en la Casa Blanca en la que abordaron diversos temas como estos: