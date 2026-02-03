Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Colombia, Gustavo Petro y la imagen del encuentro le dio la vuelta al mundo.

La reunión bilateral entre los mandatarios se extendió por poco más de dos horas, donde ambos presidentes visitaron la galería presidencial de la Casa Blanca.

La imagen de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

La Casa Blanca compartió imágenes de la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la sala oficial donde el presidente de Estados Unidos recibe a los jefes de estado.

En la imagen se puede ver a los mandatarios conversar, rodeados de funcionarios de ambos países como J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos y la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

Asimismo, estuvieron presentes:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos

Reunión entre Petro y Trump (La Casa Blanca/ X)

Por otra parte, Gustavo Petro compartió una imagen donde se les ve caminando por la galería presidencial, en compañía de funcionarios de ambos países.

Esta imagen fue acompañada por un cuestionamiento por parte de Petro tras su reunión con Donald Trump.

“Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...” Claudia Sheinbuam

Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?... pic.twitter.com/R6ti5e9zzK — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Reunión de Trump y Petro no se realizó con protocolo de visitas de Estado

La reunión de Donald Trump y Gustavo Petro se llevó a cabo el martes 3 de febrero en La Casa Blanca de manera privada.

De acuerdo con los reportes, la visita de Petro fue diferente a la que Donald Trump ha realizado con otros mandatarios.

Esto ya que en las visitas de Estado oficiales se recibe con guardia de escolta y con las banderas de ambos países.

Sin embargo, en esta ocasión, la reunión no fue calificada como una “visita oficial” por lo que no entró por el Pórtico Norte, para la entrada de los mandatarios extranjeros, sino por la Puerta Oeste que conecta con la residencia presidencial.

Tras la reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que “el presidente estaba de un humor muy positivo inmediatamente antes de la reunión y tenía muchas ganas de tener una conversación con el presidente Petro”.