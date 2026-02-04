Donald Trump confirmó que se lleva “de maravilla” con Gustavo Petro, presidente de Colombia, luego de reunirse con él en la Casa Blanca y, probablemente, haber llegado a una reconciliación.

En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump dijo que no había tenido la oportunidad de conocer a Gustavo Petro hasta la reunión de hoy, que calificó como “muy buena”.

“Sí, tuvimos una muy buena reunión. Me pareció fantástico. Nos llevamos de maravilla”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump asegura que se lleva de maravilla con Petro e insinúa reconciliación con Colombia

El presidente Donald Trump dijo a los medios de comunicación que Gustavo Petro le pareció una persona fantástica y adelantó que trabajan en conjunto “en algunas cosas”; entre ellas, las sanciones.

Por su parte, Gustavo Petro dijo que la reunión con el presidente Donald Trump en Washington le dejó un aire muy optimista y positivo pese a la variedad de perspectivas sobre algunos temas.

Reunión entre Petro y Trump (La Casa Blanca/ X)

Gustavo Petro, presidente de Colombia, destacó que Trump tiene una visión distinta y “más violenta” respecto a cómo solucionar el problema del narcotráfico y la energía.

Pese a lo anterior, el presidente Gustavo Petro reiteró que lo importante a considerar en la relación con Estados Unidos es la libertad, de manera que puedan crear acuerdos que convengan a ambas naciones.