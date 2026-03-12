Autoridades de Polonia investigan red de trata de personas ligada a Jeffrey Epstein que habría operado entre 2009 y 2019 en este país.

La Fiscalía Nacional de Polonia reveló que tras analizar los documentos publicados por el caso Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encontraron elementos para creer que hubo trata de personas en su territorio.

La primera hipótesis de las autoridades polacas señala que delincuentes habrían reclutado mujeres y niñas con engaños para trasladarlas a Estados Unidos y participar en la red de Epstein.

Polonia investiga red de trata relacionada con Jeffrey Epstein

Desde inicios de febrero de 2026, el ministro de justicia polaco, Waldemar Zurek, confirmó la creación de un equipo dedicado a investigar una red de trata de personas ligada a Jeffrey Epstein.

El ministro de Justicia confirmó que ciudadanos polacos estaban relacionados con el caso Epstein y se sospechaba que una red reclutaba mujeres y niñas.

Jeffrey Epstein (Reuters)

Los delincuentes habrían ofrecido llamativas propuestas de trabajo en el extranjero, para luego trasladar a las víctimas a Estados Unidos con el fin de ser explotadas sexualmente.

Las investigaciones abarcarán entre 2009 y agosto de 2019, donde analizarán qué otros delitos se cometieron en territorio polaco y de otros países.

Hasta el momento no se han localizado a posibles víctimas de trata de personas que señalen a Jeffrey Epstein, pero hay elementos suficientes para investigar una posible relación.

Polonia solicitará información a dos países europeos por caso de Jeffrey Epstein

La comisión especial dedicada a investigar si hay relación entre ciudadanos polacos y Jeffrey Epstein está conformada por fiscales, agentes de los servicios secretos y policías.

En este contexto, la Fiscalía Nacional de Polonia solicitaría a dos países europeos, Francia y Suecia, información y pruebas sobre posibles delitos de Jeffrey Epstein cometidos en este continente.

Waldemar Zurek mencionó que tienen identificados a dos sospechosos, un hombre y una mujer polacos relacionados con Jeffrey Epstein, pero no dio más detalles sobre una posible detención.