Pam Bondi se trasladó a una base militar altamente protegida tras recibir amenazas vinculadas al caso Jeffrey Epstein, informó The New York Times.

La fiscal general de Estados Unidos residía en un apartamento en Washington y era la única funcionaria que aún no se había mudado a instalaciones militares.

Las amenazas, detectadas por agencias federales, habrían provenido de cárteles del narcotráfico y críticos de su gestión, intensificándose tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por seguridad, la ubicación exacta de la base no fue revelada.

Pam Bondi se muda a base militar debido a amenazas por el caso Epstein

El pasado martes 11 de marzo, The New York Times dio a conocer que Pam Bondi se mudó a una base militar altamente protegida debido a que recibió amenazas por el caso Epstein.

Pam Bondi enfrenta acusaciones de perjurio en caso Epstein (Michelle rojas)

De acuerdo con la información, la fiscal Pam Bondi habría recibido amenazas de cárteles del narcotráfico y críticos por su gestión en la investigación del caso Jeffrey Epstein, que está a su cargo.

Las amenazas habrían sido detectadas por agencias federales de Estados Unidos y, según las fuentes, estas se intensificaron luego de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por motivos de seguridad, el lugar a donde se refugia Pam Bondi no ha sido revelado; sin embargo, se conoce que la base militar se encuentra cercas de Washington, donde antes residía.