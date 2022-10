El nombre de Harvey Weinstein vuelve a resonar, pues ha cinco años del movimiento #MeToo, el ex productor de cine va a juicio, se le acusa de agresión sexual y aquí te contamos lo que sabemos.

El día de ayer lunes 10 de octubre dio inicio un nuevo juicio en contra de Harvey Weinstein.

Disputa legal en al cual el ex productor de cine Harvey Weinstein es acusado de 11 delitos por violación y abuso sexual a cinco víctimas.

Dichas víctimas se trataba de cinco mujeres a las cuales Harvey Weinstein habría forzado para agredir sexualmente de ellas en hoteles de Beverly Hills y de Los Ángeles entre los años 2004 y 2013

Se prevé que este nuevo juicio en contra de quien fuera uno de los hombres más poderosos en la industria del cine en Hollywood dure aproximadamente dos meses.

Asimismo, de ser hallado culpable, Harvey Weinstein podría enfrentar una pena máxima de 140 años de prisión.

De ser así, la nueva sentencia al ex productor de cine Harvey Weinstein se sumaría a los 23 años a los que fue condenado en Nueva York por dos delitos de abusos sexuales.

Harvey Weinstein (ETIENNE LAURENT / AP)

¿Quién es Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein es un ex productor de cine y quien fuera considerado uno de los hombres más poderosos en la industria en Hollywood que nació en Nueva York el 19 de marzo de 1952 por lo que tiene 70 años de edad.

El hoy ex productor de cine Harvey Weinstein vio su fama caer tras el estallido del movimiento #MeToo.

Movimiento en el cual se destapó los abusos sexuales a varias mujeres por parte del magnate en el cine Harvey Weinstein.

Luego de que en 2017, las prestigiosas revistas The New York Times y The New Yorker publicaran reportajes en los cuales decenas de mujeres acusaron a Harvey Weinstein de abuso sexual, acoso y violación.

Harvey Weinstein (Vince Bucci / Invasion / AP)

Situación que llevó al declive del quien fuera el fundador de la productora de cine independiente Miramax, Harvey Weinstein con la cual logró ganar el Óscar a la mejor película como productor de Shakespeare in Love.

Así como Harvey Weinstein también se alzó con siete premios Tony por obras y musicales como Los productores, Billy Elliot, entre otras.

Aunque tras el escándalo Harvey Weinstein perdió todo, ya que fue expulsado de su propia compañía y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Tras las acusaciones, Harvey Weinstein fue arrestado el 25 de mayo de 2018, lo llevó a ser declarado culpable de dos de cinco delitos graves el 24 de febrero de 2020 y sentenciado a 23 años de prisión.

Por lo que actualmente, Harvey Weinstein se encuentra en prisión en la prisión de Isla Rikers y en donde ahora enfrenta un nuevo juicio.