La polémica entre Nawat Itsaragrisil de 51 años de edad, y Fátima Bosch en Miss Universo 2025 aún no termina, pues él asegura que la mexicana está mintiendo.
Nawat Itsaragrisil ha causado mucha indignación por haberse disculpado sin reconocer que insultó a Fátima Bosch de 25 años de edad y ahora se le suma que hasta se queja de que los patrocinios se le están yendo.
Nawat Itsaragrisil alude a que Fátima Bosch está mintiendo de la polémica de Miss Universo 2025
El presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, se ha pronunciado sobre la “libertad de expresión” que Fátima Bosch ha tenido desde su polémica.
A través de sus historias en Instagram, Nawat Itsaragrisil habló sobre la libertad de expresión aludiendo a que es un recurso al que Fátima Bosch ha recurrido para hablar del hecho en Miss Universo 2025.
Sin embargo, Nawat Itsaragrisil aludió a que la representante de México está mintiendo, lo que no sería totalmente libertad de expresión.
“La libertad de expresión es importante, pero si las palabras son mentiras, no se llamarían libertad de expresión”.Nawat Itsaragrisil, presidente de MGI.
Nawat Itsaragrisil acusa que por polémica con Fátima Bosch se le están yendo patrocinadores
Nawat Itsaragrisil no solo aludió a que Fátima Bosch está mintiendo al contar qué pasó en Miss Universo 2025, sino que también se quejó de sus patrocinadores.
En una segunda historia en Instagram, el presidente de MGI agradeció a los patrocinadores que aún siguen a su lado -pese a su polémica- e hizo público que algunos decidieron dejarlo.
“Agradecemos a todos los patrocinadores que siguen apoyándonos y comprendemos que algunos se hayan visto obligados a cancelar sus patrocinios”.Nawat Itsaragrisil, presidente de MGI.
Por otra parte, explicó que si algunos se fueron fue por el temor a “posibles acciones legales”, apuntando a disculparse por no haber “atendido” a los patrocinadores tras su polémica con Fátima Bosch.