Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe, pide perdón a Fátima Bosch tras humillarla en Miss Universo 2025.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, me disculpo con cada uno, me disculpo con las 75 chicas” Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo

Tras el altercado entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, donde el directivo fue ofensivo con la participante, Miss Universo publicó un comunicado para expresar su postura.

Nawat Itsaragrisil se disculpa, pero no mencionó el nombre de Fátima Bosch

Horas después de la pelea entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch -de 25 años de edad- el directivo de Miss Universo hizo un en vivo para disculparse.

Nawat Itsaragrisil manifestó que se disculpó con con todas las participantes en persona, excepto con Fátima Bosch.

Incluso la llamó “la chica de la sala”, evadiendo decir su nombre en la disculpa, lo que molestó a los fans de la mexicana.

“Siempre trato de cuidar a todos para mantener el nivel más alto, 5 estrellas, preparo todo para todos, para todo los países” Nawat Itsaragrisil

Según Nawat Itsaragrisil, siempre ha tratado de ser hospitalario con las participantes de casa país.

Sin embargo, Fátima Boach ya había denunciado discriminación por parte de Nawat Itsaragrisil.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil? (@nawat.tv / )

Miss Universo lanza un comunicado tras el altercado con Nawat Itsaragrisil

Horas después del enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, Miss Universo lanzó un comunicado para aclarar que el certamen continúa.

“La organización Miss Universo reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74 edición” Comunicado de Miss Universo

Según la organización de Miss Universo 2025, han buscado que el evento garantice estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes.

“Esta misión tiene como objetivo coordinar esfuerzos, granizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas y reafirmar el compromiso de la OMU con la transparencia, el respeto y la unidad” Comunicado de Miss Universo

Miss Universo 2025 seguirá con todas las actividades programadas, por lo que la coronación será el 21 de noviembre en Tailandia.

“La organización Miss Universo mantiene firme Sun misión de promover la colaboración, el respeto y las oportunidades”, expresó Miss Universo en su comunicado.

Por lo pronto, Fátima Bosch sigue siendo parte de las concursantes de Miss Universo 2025 y se desconoce si Nawat Itsaragrisil se disculpará personalmente con ella.

O si más allá de su en vivo, Nawat Itsaragrisil ofrecerá una disculpa pública a Fátima Bosch tras es el escándalo que se volvió mundial.