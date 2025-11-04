¿México fuera de Miss Universo 2025? Después de la ofensa que pasó Fátima Bosch de Nawat Itsaragrisil, esto se sabe sobre sí continuará en el certamen.

¿Fátima Bosch seguirá en Miss Universo 2025 representando a México?

La participante Fátima Bosch de Miss Universo 2025, quien representa a México, denunció violencia y ofensas por parte del directivo Nawat Itsaragrisil tras una reunión junto con todas las concursantes.

Al no dejarse ofender, Fátima Bosch salió de la reunión pese a que Nawat Itsaragrisil había pedido que llegara seguridad, desatando una ola de rumores sobre si es que la representante de México continuaría en Miss Universo 2025.

Ante esto, la propia Fátima Bosch confirmó que ella seguirá en el certamen representando a México, y no abandonará la competencia tras el altercado que tuvo con Nawat Itsaragrisil quien la llamó “cabeza hueca”.

“Amo Tailandia, amo a su gente. Han sido muy amables conmigo. Lo aprecio con todo mi corazón. Y estoy aquí, nadie puede silenciar mi voz. Por eso estoy aquí, para compartir un mensaje. Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca y nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad”. Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025

Durante esta breve entrevista, Fátima Bosch aseguró que se siente tranquila y sin miedo de nada ni de nadie “porque sé quién soy. Y así es, tengo paz en mi corazón”.

Finalmente, Fátima Bosch dio una declaración en donde aseveró que continuará en la contienda de Miss Universo 2025 representando a México:

“Tengo cosas que decir, espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI, no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas. Estoy comprometida en esto como el día uno y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”. Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025