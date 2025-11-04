Lorena López, Miss Universo Tamaulipas, expresó su apoyo a Fátima Bosch, de 25 años de edad- tras polémica con Nawat Itsaragrisil.

La compañera de certamen de Fátima Bosch, Miss Universo Tamaulipas, la respaldó y mostró su molestia por las agresiones del directivo del certamen.

Miss Universo Tamaulipas sale en defensa de Fátima Bosch

En entrevista con Sale el Sol, Mis Universo Tamaulipas expresó su apoyo a Fátima Bosch, quien también es su amiga.

Lorena López expresó que estaba muy molesta por la actitud de Nawat Itsaragrisil con Fátima Bosch.

“Veo que el señor Nawat le falta el respeto a mi compañera, a mi amiga y claro que me llena de coraje, tenía tanta importancia, empecé a llorar del enojo, de que no estoy allá para decirle tranquila, todo va a estar bien” Fátima Bosch

Miss Tamaulipas manifestó que deseaba estar con Fátima Bosch para mostrarle su apoyo, como lo hizo cuando estuvieron juntas en Miss Universo México.

Lorena López expresó que sentía coraje, pues se supone que Miss Universo 2025 es una plataforma para empoderar a las mujeres y ocurrió todo lo contrario con Fátima Bosch.

“Este señor solo es el director de Tailandia quiera decirle: ‘No tú cállete y siéntate, solo tienes que verte bonita’ porque no se trata de eso” Fátima Bosch

La compañera y amiga de Fátima Bosch sigue molesta por la actitud de Nawat Itsaragrisil, ya que él solo es director del certamen en Tailandia.

Lorena López celebra Fátima Bosch haya alzado la voz en Miss Universo 2025

Miss Universo Tamaulipas celebra que Fátima Bosch haya alzado la voz en contra de los malos tratos de Nawat Itsaragrisil.

“Me da muchísimo gusto que haya alzado la voz, que no se haya quedado callada, la verdad que me llena de orgullo”, expresó Lorena López.

Lorena López sabe que Fátima Bosch es una mujer que expresa lo que piensa y nunca se quedará callada.

“No por alzar la voz somos problemáticas, no porque no nos dejemos somos problemáticas” Fátima Bosch

Miss Universo Tamaulipas recalcó que quien atacó primero a Fátima Bosch fue Nawat Itsaragrisil y ella solo se defendió de las agresiones de esta persona.

“Ella simplemente se levantó, contestó con respeto y él no pudo contestar con el mismo respeto porque se cree dueño y señor de todo, y las cosas no son así” Fátima Bosch

Lorena López asegura que Fátima Bosch rescindió a las agresiones de Nawat Itsaragrisil con respeto y le alegra que otras participantes haya apoyado a Fátima Bosch.

Por lo pronto, Fátima Bosch continuará su participación en Miss Universo 2025 y Nawat Itsaragrisil se disculpó en un en vivo.