Lupita Jones -de 58 años de edad- comparte mensaje para apoyar a Fátima Bosch y lanza poderosa frase: “La dignidad vale más que una corona”.

Tras el altercado entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, la representante de México en Miss Universo 2025 ha recibido apoyo hasta de Lupita Jones.

Lupita Jones comparte la idea de Fátima Bosch: “La dignidad no vale una corona”

Fátima Bosch fue contundente tras su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil: “No importa si tienes un gran sueño, si tienes una corona, si esto te quita la dignidad, tienes que irte”.

El mensaje de Fátima Bosch fue replicado con firmeza por Lupita Jones en Instagram, quien asegura que Miss Universo debe empoderar a las mujeres, no callarlas.

“Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de Fátima Bosch: ‘No importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, debes irte’“. Lupita Jones

Lupita Jones comparte mensaje en apoyo a Fátima Bosh (Instagram/@lupjones)

Lupita Jones cerró su mensaje a Fátima Bosch con: “Estas plataformas están para impulsar y fortalecer la voz de las mujeres, no para callarlas”.

Tras ser destituida de Miss Universo México en 2023, Lupita Jones expresó que sus valores ya no empataban con lo que se había convertido la organización.

Lupita Jones comparte poderoso mensaje de apoyo a Fátima Bosch

A pesar de que Lupita Jones dirige a la competencia de Miss Universo México, Mexicana Universal, no dudó en mostrar todo su apoyo a Fátima Bosch.

Lupita Jones compartió un mensaje en Instagram donde aseguró que los concursos de belleza deben adaptarse a la evolución de la mujer, no al contrario.

“Siempre he comentando que los concursos de belleza han evolucionado a la par que la mujer en la historia (...) los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta” Lupita Jones

Destacó que las mujeres han buscado diversas plataformas para expresar sus ideas, por lo que este concurso era una de ellas.

La exMiss Universo expresó que alzar la voz puede “provocar problemas”, pero es admirable el defender una postura, como lo hizo Fátima Bosch.

“Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza” Lupita jones

Lupita Jones celebró la congruencia con la que se manejó Fátima Bosch ante Nawat Itsaragrisil, porque eso demostraba que era una mujer de “una sola pieza”.