A un mes del millonario robo de joyas que conmocionó al mundo, el Museo del Louvre cerró una de sus galerías por fallas estructurales y riesgos de seguridad

La decisión fue tomada “por precaución” luego de que una auditaría revelara la “especial fragilidad" de ciertas vigas en una de las alas del Museo del Louvre en el espacio de la galería Campana.

Esta última, ubicada en el primer piso y que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua, estará cerrada mientras se llevan a cabo las “investigaciones” de las fallas estructurales.

¿Por qué cerrará la galería en el Museo del Louvre? Presenta fallas estructurales y riesgos de seguridad

El comunicado del Museo de Louvre también menciona que la galería Campana estará cerrada por la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur del cuadrilátero Sully.

“Debido a su complejo diseño arquitectónico y a las obras estructurales y de acondicionamiento realizadas en la década de 1930, los suelos de la segunda planta de esta ala presentan deficiencias” Museo de Louvre

Desde el 14 de noviembre 2025, un informe presentado por un gabinete de estudios técnicos alertó del estado del suelo del segundo piso encima de la galería Campana, donde se encuentran oficinas del personal del Louvre.

En respuesta, el Museo del Louvre decidió limitar el acceso a estas oficinas, por lo que alrededor de 65 empleados tendrán que abandonar el espacio durante las investigaciones estructurales y evaluaciones de riesgos de seguridad.