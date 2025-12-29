Un nuevo robo en Francia ocurre ahora en el Palacio de Elíseo a semanas del saqueo en el Museo de Louvre en octubre pasado.

De acuerdo con la fiscalía francesa, el responsable es uno de los argentiers del palacio presidencial francés que se encargaba del mantenimiento de la platería, vajilla y cristalería de la estancia.

Encargado del Palacio de Elíseo roba vajilla con valor de miles de dólares

Los hechos ocurrieron a mediados de diciembre cuando un mayordomo del palacio denunció la desaparición de varios objetos de lujo con más de un siglo de antigüedad.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz de la fiscalía francesa al New York Times, el robo se estimó entre 15 mil y 40 mil euros, lo que se traduce en un rango que va de los 17 mil a los 47 mil dólares.

🇫🇷🍽️ ESCÁNDALO EN FRANCIA: ROBAN VAJILLA PRESIDENCIAL Y LA VENDEN EN VINTED



Un nuevo escándalo sacude a Francia: un trabajador del Palacio del Elíseo fue detenido por presuntamente robar durante dos años cerca de cien piezas de la vajilla usada en cenas oficiales. Parte de los… pic.twitter.com/juJl7XX5jS — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) December 29, 2025

Según los fiscales, se hicieron entrevistas a los miembros del personal del Palacio de Elíseo. Fue así como las sospechas recayeron sobre el encargado de de la gestión de cubertería, cristalería y vajilla.

Las investigaciones arrojaron que este hombre había estado trabajando recientemente en la supervisión de “inventarios” decrecientes" y mantenía una relación con el gerente de una empresa de subastas en línea especializada en vajillas antiguas.

Los funcionarios de la manufactura de Sèvres, la fábrica de porcelana estatal de Francia, detectaron que algunos de los artículos robados se estaban ofreciendo en subasta por internet.

Ambos hombres fueron detenidos y ya comparecieron ante el tribunal junto a un tercer sospechoso que habría adquirido parte de los objetos robados.

Juicio contra encargado del Palacio del Elíseo inicia en 2026

Los sospechocos enfrentarán un juicio por los cargos de robo a finales del próximo mes de febrero, en 2026.

Por lo pronto, una de las medidas impuestas por los fiscales fue la libertad supervisada mientras esperan la fecha del juicio.

Sin embargo, ninguno de los implicados podrá acudir a sus puestos de trabajo ni deberán hacer uso de sitios de subastas.