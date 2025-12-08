El pasado 27 de noviembre, se reportó un nuevo incidente en el museo del Louvre, Paris, Francia, con una fuga de agua que dañó unos libros egipcios.

De acuerdo con los reportes una fuga de agua sucia inició por la noche del pasado 27 de noviembre, en la biblioteca del Departamento de Antigüedades Egipcias, lo que provocó una inundación.

Esta nueva falla en la infraestructura del museo de Louvre fue criticada tras el robo que se registró en el mismo sitio hace un mes.

Estos fueron los libros egipcios que se dañaron tras fuga de agua en el museo del Louvre

De acuerdo con el recuento de daños de esta fuga de agua en el museo del Louvre, cerca de 400 volúmenes de los libros egipcios fueron los que resultaron dañados.

En particular sus antiguas encuadernaciones, algunas de las cuales aseguran que ya no se pueden reparar.

Este material dañado fue catalogado como revistas de egiptología, documentación científica y libros encuadernados que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tenía en su resguardo el museo del Louvre.

Pero además de los daños en este material también se registraron en la oficias que quedaron temporalmente inutilizables.

Reportan además que esta fuga de agua brotó con tal fuerza que no sólo empapó la alfombra en su interior, sino que también alcanzó un armario eléctrico que pudo haber generado un incendio.

Sobre la fuga de agua se sabe que los trabajadores del Louvre lograron cortarla a tiempo para evitar este posible incidente grave al interior del museo del Louvre.

Además de que el martes pasado también se generó otra fuga de agua pero esta fue de menor importancia.

Por otra parte, las autoridades del museo del Louvre, incluyendo al administrador general Francis Steinbock, aseguraron que ninguna obra de arte o pieza patrimonial única fue dañada.