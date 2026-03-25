El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció que condenará a más de 15 años de prisión a José Guadalupe Favela, miembro del Cártel de Sinaloa involucrado en la distribución de metanfetaminas y cocaína.

“José Favela fue un miembro clave de la operación de narcotráfico del Cártel de Sinaloa, responsable de traer metanfetamina y cocaína mortales a Georgia” Robert Gibbs, Agente Supervisor Senior Residente

De acuerdo con autoridades, José Guadalupe Favela, de 68 años, distribuía sustancias ilícitas desde Monroe y Georgia, en Estados Unidos, donde reconoció haber almacenado hasta 800 kilos de drogas.

FBI (NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP)

FBI anuncia condenas a cómplices de José Guadalupe Favela

De acuerdo con el FBI, José Guadalupe Favela estaba siendo investigado por distribuir grandes cantidades de drogas ilegales a través de sus conexiones con el cártel de Durango, un brazo operativo del Cártel de Sinaloa.

En grabaciones obtenidas por el FBI se escuchaba a Favela quejarse de ya no recibir “autobuses llenos” de droga y habló de preparativos para una posible visita de Ovidio Guzmán López (“El Ratón”), hijo de El Chapo.

El FBI también confirmó que los cómplices de José Guadalupe Favela se han declarado culpables y han sido condenados a prisión por sus crímenes: