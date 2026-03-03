Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, ha sido acusado por el gran jurado federal del distrito norte de Chicago, Illinois por liderar un grupo armado del Cártel de Sinaloa que protege a “Los Chapitos” y trafica fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos desde 2016 y hasta el 2026.

La acusación fue integrada ante la Corte Federal de Chicago, detalla la presunta participación del imputado en una red de actividades ilícitas que implican tanto el comercio de drogas como la facilitación de recursos y asistencia operativa a grupos catalogados como terroristas bajo el sistema legal estadounidense.

Jesús Omar Ibarra Félix enfrenta cargos que podrían terminar en cadena perpetua en Estados Unidos

Las autoridades federales de Estados Unidos han señalado a Jesús Omar Ibarra Félix, quien aparentemente está vinculado al Cártel de Sinaloa, por lo que se inició una investigación en su contra.

Dicha investigación sobre Ibarra Féliz incluyó el seguimiento de transacciones, comunicaciones y vínculos con propiedades vinculadas a la presunta organización criminal.

Los cargos incluyen:

Apoyo material al terrorismo

Comercio de drogas como

Asistencia operativa a grupos catalogados como terroristas

Sin embargo, pese a la acusación en su contra, Ibarra Félix no está detenido y hay orden de arresto, misma que fue revelada en un comunicado oficial de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, en donde se confirma la colaboración entre agencias como FBI y DHS en operaciones contra el narco en México.