Jimmy Kimmel critica a Trump y al ICE por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

El presentador Jimmy Kimmel decidió hablar del incidente donde el enfermero Alex Pretti murió el pasado 24 de enero, tras recibir disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Jimmy Kimmel criticó durante su programa a Trump y al ICE por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Estados Unidos.

Durante su reciente show Jimmy Kimmel Live! del 26 de enero, el presentador dio un monólogo en el que mostró su indignación por lo sucedido con Alex Pretti:

“Pasé el fin de semana, como probablemente muchos de ustedes, mirando mi teléfono, conmocionado y asqueado por lo que está sucediendo en Minneapolis. Un video tras otro, gritos, gente siendo arrancada de sus familias...Una atrocidad tras otra cometida por esta banda de matones mal entrenados, vergonzosamente dirigidos y enmascarados. Y eso es lo que son. Matones que cometen actos viles, despiadados e incluso criminales.” Jimmy Kimmel

Asimismo, Kimmel cuestionó que las autoridades no han admitido que el asesinato de Alex Pretti fue un error.

También, enfatizó que el enfermero de Minneapolis contaba con licencia para portar armas en un estado donde se permite hacerlo.

Finalmente, Jimmy Kimmel recordó el tiroteo del ICE en el que Renee Nicole Good murió al ser baleada por un agente.

“Es repugnante, es frustrante. Es como si nos obligaran a jugar a un juego sin reglas. Simplemente se inventan las reglas sobre la marcha. Vemos estos videos, en los que vemos claramente a uno de nuestros compatriotas ejecutado por el ICE, y ni siquiera admiten que fue un error. Lo que quieren decir es que en la camioneta Honda en la que iba Renne Good estaba armada...Muchas de estas mismas personas gritaron cuando Kyle Rittenhouse portaba un arma. Un arma que Alex Pretti no desenfundó ni tocó, un arma que uno de los agentes le arrebató antes de que los otros le dispararan a muerte.” Jimmy Kimmel

Kimmel remató cuestionando si esa era la “ley y el orden” por el que votaron las personas y aseguró que “cada día es una pesadilla”.

Además de que fue contundente en su crítica hacia Trump al señalar si el plan era seguir haciendo lo mismo en cada ciudad que no votó por el presidente de Estados Unidos.

Mi esposa y yo tenemos familiares en Minneapolis que tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela... ¿El plan es seguir haciendo esto en todas las ciudades que no votaron por Donald Trump? ¿Alguien de algún partido cree que esto es un buen liderazgo? Seguimos diciendo que necesitamos encontrar temas en los que podamos estar de acuerdo. ¿Podemos estar de acuerdo en que los manifestantes pacíficos —incluidas las madres que conducían camionetas todoterreno de regreso después de dejar a su hijo de 6 años en la escuela, y un enfermero que intervino para proteger a una mujer— no merecen ser asesinados a tiros en la calle por las personas a las que pagamos para que nos protejan? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Jimmy Kimmel

Kimmel también pasó algunos clips de Fox en los que se justificaban las acciones de los agente que asesinaron a Alex Pretti.

Mira ese video. Mira cada ángulo. Por muy perturbador que pueda parecer, decida usted mismo si eso hace grande a Estados Unidos. Y si no es así, por favor digan algo al respecto. Esto tiene que parar. Y ahora estoy convencido que las únicas personas que pueden detenerlo están en la derecha. Jimmy Kimmel

Las críticas de Jimmy Kimmel igualmente se dirigieron hacia Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, por manipular el incidente decirle a la gente que lo que vieron no sucedió.

Además, Kimmel pidió que se hiciera una investigación sobre el caso de Alex Pretti y sugirió que necesitaban nuevos líderes porque los que tiene actualmente no lo son.

Ante tales palabras, el público de Jimmy Kimmel Live! aplaudió al presentador.

Jimmy Kimmel llora y manda emotivo mensaje a Minneapolis tras asesinato de Alex Pretti

Durante su monólogo, Jimmy Kimmel rompió en llanto y mandó un emotivo mensaje:

“A la gente de Minneapolis, a la familia de Alex Pretti y a la buena familia y a estas personas que estaban cuidando a sus vecinos, queremos que sepan que estamos con ustedes y que no están solos.” Jimmy Kimmel

Al final de su mensaje, Kimmel mencionó a su audiencia que Alex Pretti fue un enfermero que atendía a veteranos, lo cual en su opinión era un acto de “patriotismo innegable.”