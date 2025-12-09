El presentador Jimmy Kimmel renovó con ABC para extender su programa por un año.

Después de un 2025 bastante turbulento, el show Jimmy Kimmel Live! aseguró su permanencia en la televisión.

Se reveló que Jimmy Kimmel llegó a un acuerdo de renovación con ABC y extendió su programa por un año más.

El contrato de Jimmy Kimmel expiraba en mayo 2026; sin embargo, ahora estará vigente hasta mayo 2027.

Jimmy Kimmel ha mencionado en varias ocasiones que no quiere hablar de su futuro.

No obstante, en el evento Screentime de noviembre pasado indicó que su contrato sería el último.

“Suelo responder a esa pregunta (sobre su futuro), y luego hago lo contrario de lo que dije antes. Dije que este sería como el último de mis últimos tres contratos. Dije que este es el último. Así que he aprendido a no decir nada más, porque molesta a mi personal.” Jimmy Kimmel

De acuerdo con Jimmy Kimmel, el alto costo de los programas nocturnos es un factor para que desaparezcan , aunque cree que todavía tiene futuro.

Actualmente, Jimmy Kimmel Live! emite su temporada 24, lo que lo ha convertido en un show bastante longevo, ya que comenzó en 2003.

Pese a que el programa de Jimmy Kimmel ha sido renovado por un año con ABC, el show no ha dejado de ser blanco de críticas de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos insistió en noviembre pasado en que Jimmy Kimmel Live! sea retirado del aire.

Trump ha calificado a Kimmel como un “hombre sin talento”; además, ha mencionado que en su show comparte “noticias falsas”.

Por su parte, Jimmy Kimmel ha realizado diversas críticas a Donal Trump donde ha expuesto al mandatario por los archivos de Jeffrey Epstein.