El médico Jonathan Reiner, analista médico estadounidense, hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para que se investigue la salud mental de Donald Trump.

Esto luego de que se diera a conocer la carta que envió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el marco de su primer año como presidente en su segundo mandato.

De acuerdo con el médico, quien trató al vicepresidente Dick Cheney (2001-1009), reconocido como el “más poderoso” en ocupar dicho cargo, se requiere que se examine la salud mental del presidente Trump.

La carta de Trump a Noruega debería desencadenar una investigación sobre su salud mental, asegura médico

De acuerdo con el médico especialista en cardiología, Jonathan Reiner, la carta que envió Donald Trump a Noruega es la muestra de que se requiere de una revisión sobre la “idoneidad” del presidente para ocupar su cargo.

Esto por la carta donde afirma al primer ministro de Noruega que, luego de que su país decidió no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, concedido a María Corina Machado, ya no se siente obligado a “pensar únicamente en la paz”.

“Esta carta, y el hecho de que el presidente ordenó que se distribuyera a otros países euripeois, debería desencadenera una investigación bipartidista del Congreso sobre la idoneidad presidencial” Jonathan Reiner, médico

Muestran preocupación por salud mental de Donald Trump (Jonathan Reiner/ X)

La carta de Donald Trump señala que, aunque la paz siempre sería un pensamiento predominante; ya que no recibió el premio que esperaba, “ahora puede pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos”.

Asimismo, lanzó un mensaje a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y les aseguró que es tiempo de que ellos hagan algo por Estados Unidos y le den el control de Groenlandia.

“He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia” Donald Trump

Conferencia de Trump fue “bizarra, incluso para él”; ex secretaria de prensa de la Casa Blanca

Por otra parte, Stephanie Grisham, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que la conferencia de prensa que dio Donald Trump fue “bizarra incluso para él”.

Esto ante la conferencia que se extendió por más de 100 minutos, donde habló de su último año como presidente.

En dicha conferencia, lanzó comentarios dispersos e incluso realizó algunas imitaciones de sus crítico; además, presumió una gran carpeta con la leyenda “logros” que arrojó al suelo luego de haberlo hecho previamente con un clip de gran tamaño con el que jugaba.

La ex secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que Donald Trump se veía “mentalmente decaído” por lo que llamó al Congreso a una revisión.

“Esta conferencia de prensa es bizarra incluso para él. Son las típicas divagaciones, historias fuera de tema, medias verdades, mentiras, cosas del tipo “Lo he arreglado todo, nadie ha visto nada igual”... pero es desapacible y parece que está... mentalmente decaído. ¡Congresista, por favor, despierten! Por favor. #EmperorHasNoClothes” Stephanie Grisham, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca