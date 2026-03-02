Donald Trump sigue en la mira y no precisamente por la unión de Estados Unidos con Israel, la cual perjudica a Irán, sino por temas más personales.

La salud de Donald Trump, de 79 años de edad, se ha convertido en tema de interés por una marca que le sobresale del cuello.

Durante su paso en la ceremonia de la Medalla de Honor en la Casa Blanca en Washington, D.C., este 2 de marzo de 2026, el Presidente de Estados Unidos lucía una visible marca roja a unos centímetros de su oreja derecha.

En redes sociales se ha viralizado la imagen, incluso se está difundiendo en agencias. De esto hablamos:

Marca en el cuello de Donald Trump genera dudas sobre su salud (Alex Brandon / AP / AP)

Por lo que curiosos dieron por hecho que se trata de un sarpullido; incluso, le han preguntado a Grok, la IA desarrollada por Elon Musk, de 54 años edad, que asegura podría tratarse de:

Dermatitis atópica

Irritación

En cualquiera de los casos, la vida del magnate no correría peligro ya que este tipo de marcas no es un indicio de algo grave.

¿Donald Trump tiene problemas de salud?

A principios de 2026, Donald Trump fue visto con notables marcas en sus manos, En redes sociales se habló de hematomas y sarpullidos.

El tema trascendió por lo que Donald Trump explicó que la marca en su mano izquierda era un moretón debido a que se golpeó contra una mesa.

Sin embargo, anteriormente al también empresario se le han visto marcas por lo que médicos y expertos en salud aseguran que podrían ser efectos secundarios de consumir ácido acetil salicílico, conocido comercialmente como aspirina.

Estudios y análisis han demostrado que en algunas personas el uso de aspirina podría estar relacionado con la aparición de moretones y la fragilidad capilar.