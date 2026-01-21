Debido a las amenazas de Donald Trump hacia Groenlandia, el eurodiputado dánes Anders Vistisen insultó al presidente de Estados Unidos durante su discurso en el Parlamento Europeo.

“Señor presidente (Donald Trump) váyase a la mierda”. Anders Vistisen, diputado dánes

Solamente hoy martes 20 de enero, Donald Trump compartió una fotografía y una conversación en las cuales reitera sus amenazas, lo que fue repudiado por Dinamarca y otras naciones.

Eurodiputado danés insulta a Donald Trump por tema de Groenlandia

“Déjeme ponerlo en palabras que pueda entender”, fue parte del discurso del eurodiputado danés Anders Vistisen en un debate sobre las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, tras las cuales, lo mandó a la mierda.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Nicolae Stefanuta, reprendió al eurodiputado danés debido a sus palabras, ya que la expresión no concuerda con las reglas y la democracia del organismo.

“I’ll say it in your language, President Trump — fuck off”



Danish MEP Anders Vistisen commented on the situation around Greenland, choosing to address Donald Trump in what he said was a language Trump would understand.



He didn’t get far. The speaker immediately cut him off,… pic.twitter.com/mUA1DsljdQ — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

Por lo cual recordó a Anders Vistisen que, independientemente de lo que todos piensen de Donald Trump, no se puede insultar a alguien en el europarlamento; el danés continuó con su discurso.

Esta sería la segunda ocasión que Anders Vistisen arremete contra Donald Trump, ya que con palabras similares, en enero 2025 pidió al mandatario que se largara y le advirtieron una multa.

En ese momento, Anders Vistisen explicó que Groenlandia ha sido parte de Dinamarca durante 800 años , por lo que no está a la venta, como el estadounidense ha insistido desde su llegada.

Diputado danés no fue el único que arremetió contra Donald Trump por Groenlandia

La eurodiputada Irene Montero de España se sumó a los reclamos contra Donald Trump en el Parlamento Europeo, en donde llamó a aislar al “Hitler del Siglo XXI”.

Acorde con lo señalado por la eurodiputada, los franceses no deben dejarse humillar por Donald Trump como María Corina Machado, esto tras el chat que filtró el mandatario con su homólogo y “amigo” Emmanuel Macron.

Irene Montero afirmó a su vez que nadie está a salvo pese a intercambiar ayuda a Estados Unidos en sus crímenes, como habría prometido Emmanuel Macron por Siria e Irán a cambio de dejar en paz a Groenlandia.