Donald Trump justifica carta que mandó al primer ministro de Noruega, en donde habla sobre su postura sobre el control de Groenlandia y el porqué no ganó el Premio Nobel de la Paz.

“No me importa el Premio Nobel. En primer lugar, una mujer muy noble consideró que lo merecía y de verdad quería que lo ganara, y lo agradezco. Si alguien piensa que Noruega no controla el Premio Nobel, está bromeando.” Donald Trump

Donald Trump asegura que no le importa el Premio Nobel de la Paz

Durante una entrevista para NBC News, Donald Trump fue cuestionado sobre la carta enviada al Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre en donde justificó su plan de querer controlar Groenlandia.

En dicha entrevista, Donald Trump asegura que no le importa no haber ganado el Premio Nobel de la Paz, aunque lo menciona extensamente.

Y es que cabe mencionar que el pasado 19 de enero, hubo un mensaje de Trump hacia el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre en donde argumentó que, al no recibir el Premio Nobel de la Paz por “detener 8 guerras”, ya no se sentía obligado a priorizar la paz.

Esto en un intento de justificar las demandas de control sobre Groenlandia, el territorio danés con influencia noruega en el comité del Nobel y cuya disputa amenaza con reavivar una guerra comercial con Europa.

Durante la entrevista hecha al presidente de Estados Unidos, negó a revelar si usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca miembro de la OTAN, pero reiteró su amenaza de imponer aranceles a las naciones europeas si no se llega a un acuerdo.

Esta amenaza la pronunció el pasado sábado 17 de enero, al anunciar un impuesto del 10% a las importaciones a partir de febrero, sobre los productos de ocho países que se han unido a Dinamarca y Groenlandia, incluyendo Noruega.