Se informó que Dick Cheney, el exvicepresidente cuando George W. Bush estuvo en el mandato, murió el 3 de noviembre, siendo que también criticó a Donald Trump.

Pero ¿quién fue Dick Cheney? Te lo compartimos con los siguientes datos:

¿Quién fue Dick Cheney?

Richard Bruce Cheney, o bien Dick Cheney, nació en Nebraska, Estados Unidos, teniendo como padres a Richard Cheney y Marjorie Cheney.

Dick Cheney su mayormente criado en Summer y Casper, Wyoming, convirtiéndose en empresario y más tarde en político.

El nombre de Dick Cheney tuvo mayor renombre por su posición por el matrimonio igualitario, campaña antiterrorismo, espionaje por la NSA y llamadas de interrogatorio que, acusaron, avanzaron.

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos. ( Gref Gibson/AP / AP)

¿Qué edad tenía Dick Cheney?

Dick Cheney tenía 84 años de edad, cuando murió, pues nació el 30 de enero de 1941 y murió el 3 de noviembre de 2025.

¿Quién fue la esposa de Dick Cheney?

La esposa de Dick Cheney es Lynne Cheney, con quien inició una relación desde la secundaria.

Lynne Cheney, esposa de Dick Cheney. (Wikipedia)

¿Qué signo zodiacal era Dick Cheney?

Dick Cheney era del signo zodiacal de Acuario, pues nació un 30 de enero.

¿Cuántos hijos tenía Dick Cheney?

Dick Cheney tuvo dos hijas:

Liz Cheney

Mary Cheney

Liz Cheney, hija de Dick Cheney. (@Liz_Cheney)

¿Qué estudió Dick Cheney?

Dick Cheney estudió en la University of Wyoming la licenciatura y una maestría en Ciencias Políticas.

Anteriormente, Dick Cheney inició sus estudios en la Universidad de Yale, pero los declinó por la University of Wyoming.

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos. ( STEVE NESIUS/AP / AP)

¿En qué trabajó Dick Cheney?

Dick Cheney fue un político, quien tuvo diversos cargos públicos:

Jefe de Gabinete de la Casa Blanca

Cámara de Representantes de Estados Unidos (5 veces reelegido)

Secretario de Defensa de Estados Unidos

Vicepresidente de Estados Unidos (durante presidencia de George W. Bush)

Dick Cheney también fue CEO de Halliburton.

Dick Cheney, el exvicepresidente de Estados Unidos señalado de ser el más poderoso en la historia del país, murió a los 84 años de edad.

A través de un comunicado compartido por la familia de Dick Cheney, se confirmó su muerte el 3 de noviembre asegurando que fue acompañado por su esposa y sus dos hijas en su lecho de muerte.

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos. ( David J. Phillip/AP / AP)

En 2012, Dick Cheney tuvo un trasplante de corazón debido a que tuvo diferentes paros cardíacos, sin embargo asegura una “segunda oportunidad de vida”, pero a más de diez años el exvicepresidente murió por este hecho.

Asimismo, su familia informó que Dick Cheney murió por complicaciones en una neumonía que tenía.

El exvicepresidente dio a conocer en el pasado que fumada 3 cajetillas de cigarros al día durante casi 20 años

En las elecciones para la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, Dick Cheney se negó y aseguró que votaría por Kamala Harris.