Ante las especulaciones que se han generado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró el origen de los moretones en sus manos que se le han visto en últimos días.

“Me golpee con una mesa. Le puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema, pero me golpee" Donald Trump

¿Qué le pasó a Donald Trump en las manos? El presidente explica sus moretones

Durante su estancia en Suiza con motivo de la reunión anual 2026 del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Donald Trump ha sido visto con moretones en sus manos.

Ante ello, miembros de la prensa no dejaron pasar la oportunidad de cuestionarle sobre las razones por las que presenta las laceraciones, ente lo cual Donald Trump afirmó que se deben a que se golpeó con una mesa.

Al abundar en los detalles sobre la aparición de los moretones, el presidente señaló que las altas dosis de aspirina que toma, lo hacen propenso a presentar las marcas en su piel.

“Yo diría: tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren sufrir un pequeño moretón” Donald Trump

Incluso, al ofrecer la explicación sobre las marcas capilares en sus manos, el mandatario afirmó que su doctor le ha recomendado que deje de tomar aspirinas, aunque él prefiere no arriesgarse.

Cabe destacar que no es la primera vez que Donald Trump luce moretones en las manos, por lo cual el médico del presidente, el doctor Sean Barbabella, declaró que toma 325 miligramos de aspirina al día.

🇺🇸 | Reportero: "Vimos el moretón en tu mano, ¿estás bien?"



Trump: "Estoy muy bien. Lo golpeé contra la mesa".

pic.twitter.com/Fdgkq0i9pZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 22, 2026

Casa Blanca respalda explicación de Donald Trump sobre los moretones de sus manos

Antes de que se le cuestionara al presidente Donald Trump sobre la aparición de los moretones en sus manos, la Casa Blanca ya había ofrecido una explicación en torno a las laceraciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que durante el evento de la Junta de la Paz que se celebró el 22 de enero hoy en la ciudad Davos, Donald Trump golpeó sus manos con una mesa.

En específico, la vocera del gobierno de Estados Unidos afirmó que el presidente impactó su mano con la esquina de la mesa de firmas, hecho que aseveró, le provocó un moretón.

Sin embargo, medios como la CNN han reportado que Donald Trump tendría los moretones en las manos desde hace mucho tiempo, pues se afirma incluso que tiene las marcas desde antes de asumir su segundo mandato.