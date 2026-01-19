Jonas Gahr Støre es el primer ministro de Noruega, quién recibió una amenazante carta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En el contenido de la carta, Trump hacía un reclamo al primer ministro de Noruega porque su país no le otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025, como él quería.

Pero también aprovechó para volver a insistir en la apropiación de Groenlandia.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega con datos de su vida como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Jonas Gahr Støre?

Jonas Gahr Støre es el primer ministro de Noruega, quién recibió una carta de parte de Donald Trump, documento en el que le reclamó por el Premio Nobel de la Paz 2025, que el presidente estadounidense asegura que merece.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos” Carta de Donald Trump a Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega

A su vez Trump volvió a tomar el tema de Groenlandia al asegurar que Dinamarca no puede proteger este espacio en el Ártico de la supuesta amenaza de invasión de países como Rusia y China.

“De todos modos, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad”? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también había barcos que desembarcaban allí” Carta de Donald Trump a Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega

Incluso tomó tiempo para reclamar el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde Noruega también es miembro.

Trump critica al Nobel de la Paz y plantea control sobre Groenlandia (Especial )

Este conflicto surge en el margen de Jonas Gahr Støre, quién ha sido enfático al declarar que “Groenlandia no está en venta” y que Noruega apoya plenamente la soberanía de Dinamarca.

Además, el primer ministro de Noruega respondió a la carta de Trump diciendo que “las amenazas no tienen lugar entre aliados” y que la seguridad del Ártico debe gestionarse mediante la cooperación en la OTAN, no mediante presiones económicas o territoriales unilaterales.

¿Qué edad tiene Jonas Gahr Støre?

Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega nació un 25 de agosto de 1960, por lo que tiene 65 años, pero en este 2026, cumplirá los 66 años.

¿Quién es su esposa de Jonas Gahr Støre?

Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega está casado con Marit Slagsvold, quien es socióloga, autora y pastora de la Iglesia de Noruega. Están casados desde 1988.

¿Qué signo zodiacal es Jonas Gahr Støre?

Al tener su fecha de nacimiento de Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega se puede determinar que es del signo zodiacal Virgo, según el calendario astrológico.

¿Cuántos hijos tiene Jonas Gahr Støre?

El primer ministro de Noruega tiene tres hijos, que se llaman Vetle, Magnus y Gullik

¿Qué estudió Jonas Gahr Støre?

Entre los estudios de Jonas Gahr Støre destaca la licenciatura/Diplomado en Ciencias Políticas con especialidad en Historia y Economía Social por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde estudió de 1981 a 1985.

Ademán cuenta con la formación como oficial naval en la Real Academia Naval de Noruega en Bergen de 1979 a 1981.

Realizó cursos en la London School of Economics (LSE).

¿En qué ha trabajado Jonas Gahr Støre?

La trayectoria profesional de Jonas Gahr Støre se ha fijado en diplomacia, política, administración pública y organismos internacionales en cargos como:

Investigador en la Escuela Noruega de Administración y pronto se convirtió en asesor especial de la histórica primera ministra Gro Harlem Brundtland en 1989

Jefe de Gabinete de la OMS en Ginebra de 1998 a 2000

Secretario General de la Cruz Roja Noruega entre 2003 y 2005

Ministro de Relaciones Exteriores de 2005 al 2012

Ministro de Salud y Servicios de Atención de 2012 al 2013

Miembro del Parlamento Noruego ( Storting ) desde 2009

) desde 2009 Líder del Partido Laborista desde 2014

Primer ministro en Noruega desde el año 2021 al llevar a su partido a la victoria en las elecciones de ese mismo año, formando un gobierno de coalición con el Partido del Centro