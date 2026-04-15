Donald Trump dice que Xi Jinping, presidente de la República Popular China, lo recibirá con un abrazo tras lograr abrir el Estrecho de Ormuz de forma permanente en diálogo con Irán.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos advirtió que son “muy buenos peleando”, de modo que podrían seguir la guerra de ser necesario.

Donald Trump asegura que Xi Jinping lo recibirá con un abrazo ante acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, celebró lo que traerá detrás el acuerdo que ha logrado con Irán para abrir de forma permanente el Estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que la felicidad que emana el acuerdo y que el Estrecho de Ormuz “no volverá” a cerrar nunca más, se traduce en un buen recibimiento cuando llegue a la República Popular de China.

“China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación nunca volverá a ocurrir. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un gran abrazo cuando llegue allí en unas semanas”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que Xi Jinping acordó no mandar armas a Irán y que la forma en que están trabajando unidos es “inteligente”.

Donald Trump advierte la habilidad de Estados Unidos en la guerra

El presidente Donald Trump celebró la excelente forma de trabajar que está logrando con Xi Jinping tras abrir el Estrecho de Ormuz, pero también advirtió el poder que tiene en la guerra.

Donald Trump no quitó el dedo del renglón, así que recordó su desempeño en la guerra porque “somos muy buenos peleando”.

“Pero recuerden, somos muy buenos peleando ¡y si es necesario, mucho mejores que nadie!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.