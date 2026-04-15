Un satélite chino habría permitido a Irán vigilar y atacar bases militares estadounidenses en distintos puntos estratégicos de Medio Oriente.

El periódico Financial Times reportó que Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024, utilizado posteriormente en operaciones militares contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Según el medio, el satélite identificado como TEE-01B fue operado por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras su lanzamiento desde territorio chino.

El informe se basa en documentos militares iraníes filtrados que detallan el uso del satélite para recopilar información estratégica antes y después de ataques recientes.

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El satélite chino permitió vigilar bases militares estadounidenses mediante coordenadas precisas, imágenes y análisis orbitales que facilitaron la planeación de ataques con drones y misiles de Irán en distintos puntos.

Entre los objetivos monitoreados se encuentra la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí, donde se registraron impactos confirmados por autoridades estadounidenses el 14 de marzo.

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También se habrían observado movimientos en la base Muwaffaq Salti en Jordania, así como instalaciones cercanas a la Quinta Flota en Baréin y el aeropuerto de Erbil.

El acceso a estaciones terrestres comerciales, operadas por la empresa Emposat, habría permitido a Irán gestionar datos satelitales desde distintas regiones, ampliando su capacidad operativa.

Hasta el momento, Reuters no ha podido verificar de forma independiente la información difundida por el Financial Times sobre el uso del satélite en ataques militares.

Autoridades como la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono no han emitido comentarios oficiales, mientras que China rechazó las acusaciones y las calificó como desinformación .

El caso añade tensión geopolítica al conflicto, al sugerir cooperación tecnológica internacional en operaciones militares, lo que podría escalar las disputas entre Estados Unidos, Irán y China.