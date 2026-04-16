Países de Europa y Asia podrían quedarse sin combustible aéreo en apenas 6 semanas por la guerra en Medio Oriente, advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol.

“Les puedo asegurar que pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse debido a la falta de combustible para aviones” Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía

En entrevista para AP, el funcionario señaló que es solo cuestión de tiempo para que Asia y Europa cancelen vuelos por la falta de combustible a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Vuelo de Ryanair (Especial)

Cierre del estrecho de Ormuz provocaría vuelos cancelados en Europa y Asia

En la misma entrevista, Fatih Birol expresó que actualmente el mundo enfrenta “la mayor crisis energética de nuestra historia”, provocada por el cierre del estrecho de Ormuz.

Aunque menos del 10% del petróleo que consume Europa pasa por el estrecho de Ormuz, el 40% del combustible de aviación sí depende de esa vía, lo que podría provocar:

Cancelaciones de vuelos

Tarifas más altas para pasajeros

Disrupciones en aeropuertos clave

Esta situación ya había sido advertida por el Consejo Internacional de Aeropuertos en una misiva enviada el 10 de abril.

En la misma, se señalaba que Ryanair, una de las principales aerolíneas de bajo costo en Europa, cuenta con suficiente combustible para cubrir solo hasta mediados de mayo.

“Si el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga hasta mayo o junio, no podemos descartar riesgos para el suministro de combustible en algunos aeropuertos de Europa” Ryanair

Es de recordar que Irán decretó a inicios de marzo el bloqueo del estrecho por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel ocurridos el 28 de febrero.

Irán busca cobrar peaje por tránsito en el estrecho de Ormuz (Michelle Rojas)

¿Cuáles son los países más afectados?

En este escenario, Reino Unido es el más vulnerable por ser el mayor consumidor de combustible de aviación en Europa, pues pasó de tener 18 refinerías en los años 70 a solo cuatro actualmente.

A su vez, la AIE advierte que los efectos económicos globales, como el alza de gasolina, gas y electricidad, se sentirán principalmente en países pobres de: