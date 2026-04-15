Medios locales reportan avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que podrían reanudarse en Islamabad con el objetivo de poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La visita del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a Teherán abrió la puerta a un nuevo diálogo de alto nivel, justo cuando está por expirar el alto el fuego de dos semanas.

Aunque aún no se confirma fecha ni sede, se prevé que el encuentro ocurra el lunes 20 de abril, con Pakistán insistiendo en lograr un acuerdo.

Iran's Foreign Minister Spokesman, Esmail Baghaei, confirms that a high-ranking Pakistani delegation will visit Tehran today to follow up on talks with the U.S. in Islamabad. "During this visit, the views of both sides are likely to be discussed in detail," Baghaei said. pic.twitter.com/bdMnyCKUA5 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 15, 2026

Estados Unidos e Irán reanudarán conversaciones en Islamabad para poner fin al conflicto

A seis días de que expire el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, al parecer ambas naciones estarán reanudando las conversaciones para el fin del conflicto en Medio Oriente.

Luego de que medios iraníes informaron que Estados Unidos e Irán preparan la segunda ronda de conversaciones en los próximos días en Islamabad.

Aunque por ahora han acordado volver a reunirse para continuar con las negociaciones de paz, aunque aún no han decidido el lugar y la fecha del encuentro, según The Wall Street Journal, sin embargo, se creé que esto podría suceder el lunes.

JUST IN - U.S. and Iran made progress in talks on Tuesday, moving closer to a framework agreement to end the war, two U.S. officials said — Axios — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2026

Pakistán insiste en lograr acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Ante la posibilidad de reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para el fin del conflicto, por su parte Pakistán insiste en lograr acuerdo por lo que no quitará el dedo del renglón.

Por lo que el ministro de Finanzas paquistaní, Muhammad Aurangzeb, afirmó que el liderazgo de su país mantiene esfuerzos constantes para ayudar a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Así como funcionarios de Pakistán, Irán y países del Golfo indicaron que Estados Unidos e Irán regresarán a Islamabad en los próximos días para continuar las negociaciones.