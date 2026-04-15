El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en entrevista que la guerra con Irán está prácticamente concluida, aunque sin confirmación oficial.

Durante la conversación para el programa “Mornings with Maria”, transmitido por Fox Business, Donald Trump sostuvo que el conflicto está “cerca de terminar”, incluso afirmando directamente que “ya terminó”.

Las declaraciones de Donald Trump se producen en un contexto de alto el fuego temporal y negociaciones abiertas, mientras persisten tensiones militares, bloqueos estratégicos y operaciones activas en la región de Medio Oriente.

NEW: President Trump says the war with Iran is "close to over."



Full interview airs on @MorningsMaria on Fox Business at 6 a.m. pic.twitter.com/7YqjbHW3Fy — Fox News (@FoxNews) April 15, 2026

Declaraciones de Trump contrastan con tregua temporal y tensiones activas en Oriente Medio

Trump insistió en que el conflicto está prácticamente resuelto, aunque reconoció que aún no concluye completamente y que dependerá de futuras negociaciones con autoridades iraníes.

El mandatario defendió su estrategia militar al señalar que evitó que Irán desarrollara armas nucleares, lo que consideró un factor clave para reducir la escalada del conflicto.

Pese a sus declaraciones, la guerra no ha terminado oficialmente y se mantiene un alto el fuego vigente hasta el 21 de abril, acompañado de negociaciones diplomáticas.

Además, continúan acciones militares indirectas en la región, incluyendo ataques de aliados estadounidenses y tensiones con grupos vinculados a Irán, lo que evidencia un escenario aún inestable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Bonnie Cash / EFE / EFE)

El conflicto ha tenido impacto global, especialmente en el mercado energético tras el cierre del estrecho de Ormuz el 2 de marzo, afectando el tránsito del 20% del petróleo mundial.

Esto provocó un incremento en los precios de combustibles, superando los 4 dólares por galón en Estados Unidos, reflejando la presión económica derivada del conflicto.

Analistas consideran que las declaraciones de Donald Trump responden a una narrativa política optimista, mientras la comunidad internacional mantiene cautela ante un conflicto aún sin resolución formal.