Durante una entrevista, Donald Trump confirmó que María Corina Machado le ofreció el Premio Nobel de la Paz, por lo que terminó aceptando al parecerle un gesto “muy bonito”.

“Ella me lo ofreció, me pareció muy bonito. Ella dijo: ‘has terminado guerras y nadie más en la historia lo merece más que tú’ y pensé que era un gesto muy bonito. Por cierto, ella es una mujer muy fina y volveremos a hablar.” Donald Trump

Donald Trump es cuestionado sobre el Premio Nobel de la Paz que le dio María Corina Machado

Después de posar junto a María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado en una entrevista al preguntarle el porqué aceptó la presea que no era para él.

A lo que el mandatario estadounidense reveló que fue la propia María Corina Machado quien le ofreció el Nobel de la Paz, y a él le pareció “un gesto muy bonito”.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: Reportero: ¿Por qué querrías el Premio Nobel de otra persona?



Trump: Me lo ofreció. Me pareció muy bonito.



Ella es una mujer muy fina y volveremos a hablar.

pic.twitter.com/Lg3fQjbt8D — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 16, 2026

Durante la breve entrevista hecha por Sky News, Donald Trump reveló que María Corina Machado le dedicó unas palabras al asegurar que “nadie más lo merece en la historia que tú”.

Por lo que al parecerle “un gesto muy bonito”, Donald Trump terminó aceptando el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a María Corina Machado el pasado mes de diciembre.

La fotografía en donde Donald Trump y María Corina Machado le regala la medalla del Premio Nobel de la Paz, fue difundida por la Casa Blanca, aunque el comité del Nobel aseguró que la presea permanece “inseparablemente ligado” a ⁠la persona u organización que se le fue entregada.