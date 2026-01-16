La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que entregarle su premio Nobel de la Paz a Donald Trump fue algo emotivo, pues indicó que el presidente de Estados Unidos lo merece.

Esto luego de que durante su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, María Corina Machado le entregó la medalla que la acreditaba como ganadora del premio Nobel de la Paz 2025 por su resistencia al régimen de Venezuela.

María Corina Machado: entregar el Nobel a Trump fue emotivo y él lo merece

En entrevista para la cadena Fox News, María Corina Machado respondió tras ser cuestionada por haber entregado su premio Nobel de la Paz al presidente Trump.

La líder venezolana aseguró que, pese a que el Comité Noruego del Nobel tiene prohibido transferir cualquier premio que entregan, ella decidió cedérselo a Donald Trump porque lo merece.

Machado aseguró que realizar esta acción representó un momento muy emotivo para ella, toda vez que también se trató también de la primera reunión junto al presidente estadounidense.

Manifestó que otro factor para tomar la decisión de entregarle su premio Nobel de la Paz a Trump, fue que lo hizo en nombre del pueblo de Venezuela.

Esto luego de que la ayudara a escapar del régimen chavista, además de llevar a cabo la recordada captura de Nicolás Maduro y su esposa, a manos de soldados de Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero.

Cabe señalar que Donald Trump había reprochado que él merecía ganar el Nobel de la Paz por ayudar en el conflicto entre Israel y Palestina, situación que reiteró luego de que María Corina Machado le entregara su medalla.