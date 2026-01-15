Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca para reunión privada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca para una reunión privada a la líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

De acuerdo con la agenda del presidente Trump, la reunión tendrá lugar hoy jueves 15 de enero, toda vez que María Corina Machado ha dejado ver sus intenciones de mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

Machado agradece a Trump y asegura que Venezuela será aliada clave de Estados Unidos (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Este jueves, Donald Trump sostendrá un almuerzo privado con María Corina Machado, luego de que anteriormente había asegurado que “sería un honor” recibirla en la Casa Blanca.

La agenda señala que el encuentro de carácter privado tendrá lugar a las 12:30 horas, en uno de los salones del recinto presidencial.

Al referirse a Machado, Trump habría ironizado con “compartir” el Nobel de la Paz, toda vez que era uno de los nominados y con muchas posibilidades de ganarlo.

María Corina Machado (PEDRO MATTEY / AFP)

Cabe recordar que tras ganar, la líder venezolana le dedicó el Nobel a Trump, e incluso propuso dárselo a él, pero fue rechazada en esta intención por la Academia noruega.

En vísperas a su reunión con María Corina Machado, Donald Trump reveló el 14 de enero que mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela.

Según el presidente, su charla con Rodríguez fue “formidable”, quien por su parte aseguró que el diálogo estuvo marcado por el “respeto mutuo”.