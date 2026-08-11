El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció apoyo a Colombia tras el terremoto registrado este lunes 10 de agosto, que sacudió gran parte del país y provocó graves daños en distintas regiones.

A través de redes sociales, Marco Rubio aseguró que el gobierno de Donald Trump está monitoreando los efectos de este sismo, por lo que está “listo para apoyar al pueblo de Colombia y a Abelardo de la Espriella”.

Marco Rubio asegura que Estados Unidos está listo para apoyar a Colombia tras terremoto

Marco Rubio informó que Trump mantiene un seguimiento cercano del sismo y manifestó la disposición de Estados Unidos para apoyar al pueblo de Colombia ante lo que se ocupe en la emergencia.

Marco Rubio asegura que Estados Unidos está listo para apoyar a Colombia tras terremoto (Captura de pantalla)

En su mensaje, Marco Rubio también llamó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Asimismo, detalló que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá mantiene comunicación con ciudadanos estadounidenses ante la emergencia desatada tras el sismo de magnitud 7.4.

Dada la magnitud del sismo, el gobierno de Colombia ha declarado estado de emergencia nacional, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre las estructuras colapsadas.

La disposición de Washington se suma a las muestras de solidaridad y ofertas de asistencia realizadas por distintos gobiernos tras el terremoto. Incluso Venezuela ha ofrecido enviar rescatistas y ayuda humanitaria.

Hasta el momento, el gobierno de Colombia ha reportado al menos 132 personas fallecidas y más de 500 heridos, además de daños en alrededor de mil 600 edificaciones y otras estructuras.