El gobierno de Colombia confirmó que hasta la noche del lunes 10 de agosto, se contabilizan al menos 132 muertos y más de 570 heridos tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó al país.

La magnitud del terremoto en Colombia provocó el colapso de múltiples edificios y viviendas, dejando un balance de víctimas que, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, todavía se considera parcial mientras avanzan las labores de rescate.

Más de 30 ciudades afectadas en Colombia por terremoto de 7.4; estiman más de 1,500 casas afectadas

El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, informó que las evaluaciones realizadas indican que el terremoto de 7.4 que sacudió al país la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, dejó 32 ciudades afectadas.

Hasta el momento, la ciudad de Pereira se ha consolidado como el punto más crítico de la emergencia nacional, en donde las autoridades locales han confirmado la muerte de 60 personas por el sismo en Colombia.

Terremoto en Colombia (Jaime SALDARRIAGA / AFP / AFP)

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, informó que el terremoto de 7.4 provocó la destrucción de 18 edificaciones, así como daños críticos con riesgo de derrumbe en más de 60 estructuras.

La emergencia ha saturado los hospitales locales, por lo que los heridos podrían ser trasladados a centros cercanos para continuar con su evaluación.

A nivel nacional, el presidente Espriella indicó que el Ejército Nacional desplegó una unidad especializada de 180 rescatistas para atender las 32 ciudades afectadas.

Equipados con tecnología de punta, incluyendo sensores de movimiento y cámaras térmicas, buscan agilizar la localización de personas atrapadas bajo los escombros en las horas consideras como críticas por los servicios de emergencia.

Terremoto en Colombia (Jaime SALDARRIAGA / AFP / AFP)

Las autoridades de Colombia estiman que más de 1,500 viviendas presentan algún tipo de afectación por el terremoto de 7.4, dejando a numerosas familias a la intemperie en espera de asistencia y un refugio temporal.

El presidente Espriella instó al país a mantenerse en alerta máxima; en tanto, los rescatistas advierten que el balance final de víctimas podría incrementarse conforme las patrullas de rescate logren acceder a las zonas más aisladas cercanas al epicentro.