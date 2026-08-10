Abelardo De la Espriella informó que la cifra de muertos por el terremoto del 10 de agosto de 2026 ascendió a 111 personas y aseguró que “el gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos”.

“El gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Además, el presidente de Colombia reportó 87 heridos, mil 575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4.

Entre la infraestructura dañada se cuentan 18 edificios de salud y 17 centros comunitarios, reflejando la magnitud del terremoto.

tTerremoto en Colombia deja 111 muertos y 87 heridos

El presidente de Colombia informó que hasta el último corte se han reportado 111 muertos y 87 heridos por el terremoto magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026.

Abelardo de la Espriella compartió a medios de comunicación que actualizará los informes cada dos horas de manera personal.

Asimismo, pidió compartir la información con el puesto de mando unificado del gobierno de Colombia para “consolidar la información” que llega a los medios y no a las autoridades.

Más de mil 500 viviendas y más de 80 edificios del Estado sufrieron daños, informa De la Espriella

Por otra parte, Abelardo de la Espriella informó que más de mil 500 viviendas y más de 80 edificios del Estado resultaron afectados por el terremoto magnitud 7.4 que se presentó alrededor de las 7:34 horas, tiempo local.

Hasta el último reporte de las 13:00 horas, tiempo local, se tiene registro de:

mil 575 viviendas afectadas

37 viviendas completamente destruidas

61 edificios afectados

18 centros de salud averiados

52 centros educativos averiados

17 centros comunitarios averiados

18 vías averiadas

Asimismo, De la Espriella señaló que hay 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, así como uno afectado en infraestructura y pista de aterrizaje.