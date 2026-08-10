El gobierno de Venezuela expresó este lunes 10 de agosto su solidaridad con Colombia luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte del territorio colombiano durante la mañana.

A través de un comunicado, Venezuela informó que pondrá a disposición de Colombia un grupo de rescatistas y ayuda humanitaria para apoyar las labores que sean necesarias en las zonas afectadas.

Venezuela mandará ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

Durante las primeras horas de este lunes 10 de agosto, Colombia registró un sismo de magnitud 7.4. Reportes señalan que este devastador terremoto ha dejado más de 100 personas muertas hasta el momento.

Venezuela expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a las personas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico, así como su respaldo a las autoridades de Colombia.

Venezuela ofrece ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto (Redes sociales)

La ayuda humanitaria, según el comunicado, se realizaría bajo el principio de respeto pleno a la soberanía y autodeterminación de Colombia, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas damnificadas.

De acuerdo con la información, Venezuela proporcionará un grupo de rescatistas como asistencia humanitaria, aunque el comunicado no detalla el número de integrantes del grupo que podría ser enviado.

Cabe mencionar que el ofrecimiento de Venezuela cobra especial relevancia debido a que el país aún enfrenta las consecuencias del doble terremoto que sufrió el pasado 24 de junio.

Pese a que Venezuela todavía se encuentra en proceso de recuperación por aquella tragedia, su gobierno decidió poner a disposición de Colombia equipos de rescate y ayuda humanitaria tras el terremoto de hoy.