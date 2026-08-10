El terremoto magnitud 7.4 que se registró la mañana del 10 de agosto de 2026, dejó un saldo de más de 71 muertos.

Los alcaldes de Pereira, Manizales y Buenavista informaron en primera instancia 18, 2 y 5 muertes respectivamente; sin embargo, la cifra incrementó hasta 71.

Asimismo, se han reportado diversas afectaciones materiales, con el derrumbe de varios edificios y otras afectaciones.

Cabe señalar que Abelardo de la Espriella convocó a un comité de emergencia para atender los daños del sismo y aseguró a la ciudadanía que “no están solos”.

Cifra de muertos por sismo en Colombia asciende; declaran desastre natural

El gobierno de Colombia declaró una situación de desastre natural por el sismo magnitud 7.4 reportado la mañana del 10 de agosto,

Asimismo, señaló que la cifra de muertes reportadas hasta el momento asciende a 71, 29 de ellas en ciudades capitales.

De acuerdo con los reportes, la mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto.

Por otra parte, informó que al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali.

Abelardo de la Espriella viaja a Pereira para atender daños por terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella, convocó este lunes 10 de agosto de 2026 a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia.

El presidente colombiano se trasladó a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados… No están solos. El Estado está presente y actuando” Abelardo de la Espriella

De acuerdo con los reportes, el sismo ocurrió a las 7:34 horas, tiempo local, a 82 km de San José del Palmar en el departamento del Chocó; sin embargo, las ciudades más afectadas fueron:

Pereira

Manizales

Cali

En dichas ciudades se presentaron daños estructurales graves; en algunas ciudades se han reportado personas atrapadas entre los escombros de edificios que cayeron.

Por su parte, el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, se pronunció ante la emergencia y ofreció su solidaridad para las familias afectadas.