El presidente Abelardo de la Espriella anunció formalmente la emergencia nacional en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4, registrado en San José del Palmar durante las primeras horas de este lunes 10 de agosto.

Ante la tragedia que afecta Colombia, Abelardo de la Espriella ha manifestado su compromiso de no dejar solos a los ciudadanos, por lo que asistirá a cada uno de los municipios y departamentos afectados.

Abelardo de la Espriella activa estado de emergencia nacional por fuerte terremoto en Colombia

A solo un par de días de haber asumido la presidencia, Abelardo de la Espriella afronta la crisis que ha dejado el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar.

El estado de emergencia nacional fue declarado para desplegar todas las capacidades institucionales y se responda a la altura del desastre, así lo afirmó Abelardo de la Espriella en una conferencia.

Abelardo de la Espriella declara emergencia nacional por terremoto en Colombia (Captura de pantalla)

Asimismo, el nuevo mandatario informó que dirigirá personalmente la emergencia y recibirá reportes directos de todos los ministros y el vicepresidente; el puesto de mando se ha instalado en Bogotá.

De acuerdo con el primer balance oficial, el terremoto en Colombia ha dejado una situación crítica de:

111 personas muertas

87 personas heridas

37 viviendas destruidas

1 mil 575 viviendas afectadas

61 edificios colapsados.

18 centros de salud afectadas

52 centros educativos afectadas

17 centros comunitarios afectados

18 vías averiadas

7 aeropuertos con afectaciones

De la Espriella hizo un llamado a la unidad nacional sin distinciones políticas, así como a atender los reportes oficiales de la crisis, adelantando que las actualizaciones se realizarán cada dos o tres horas.