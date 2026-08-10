El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió al terremoto en Colombia que ha dejado 111 muertos: asegura que están listos para apoyar con equipos de rescate.

De acuerdo con Nayib Bukele, se mantiene atento y en comunicación con Colombia tras el terremoto de 7.4 en Colombia que ha provocado la caída de al menos 30 edificios.

El Salvador no ha sido el único país que ha brindado su ayudado a Colombia ante el terremoto que es considerado como el más devastador del siglo.

Nayib Bukele responde al terremoto en Colombia y asegura que están listos para apoyar

Mediante sus redes sociales, Nayib Bukele declaró que El Salvador está listo para apoyar a Colombia, con médicos, equipos de rescate, insumos o cualquier cosa que necesiten tras el terremoto.

“Estamos listos para apoyar”: Bukele responde al terremoto en Colombia (Captura de pantalla)

De acuerdo con su mensaje, están siguiendo las consecuencias del movimiento telúrico que golpeó Colombia, país que tiene las oraciones de El Salvador, así como todos sus habitantes.

Nayib Bukele también aseguró que confían en la capacidad de Colombia, así como de sus equipos de emergencia y rescate que ya operan en las zonas afectadas, como Cali.

Sin embargo, Nayib Bukele reiteró que están listos para ayudar de cualquier forma a sus hermanos colombianos, a quienes pidió a Dios que los proteja y dé fortaleza.

México, El Salvador y otros países se suman a Colombia ante terremoto

Además de Nayib Bukele, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la mañana del lunes 10 de agosto que brindarán cualquier apoyo que necesiten en Colombia tras terremoto.

Al apoyo se sumó también Estados Unidos, que dio a conocer el apoyo de 15.5 millones de dólares para la emergencia, los cuales se enfocarán en alimentos y evaluación de los daños.

Asimismo, otras naciones se han pronunciado de manera similar, entre ellas:

Ecuador

Perú

Chile

Argentina

Bolivia

Cuba

España

Ucrania

Francia

Brasil

Israel

La Organización de las Naciones Unidas también declaró que están preparados para apoyar a Colombia por lo que siguen monitoreando la emergencia.