Mamá de Fátima Bosch habla por primera vez de Nawat Itsaragrisil: “Mi corazón ardía en coraje”.

El enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil indignó a los mexicanos y enfiereció a su mamá, Vanessa Fernández Balboa.

Mamá de Fátima Bosch está furiosa con Nawat Itsaragrisil

Vanessa Fernández Balboa compartió un mensaje para Fátima Bosch, quien tuvo que defenderse de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025.

La mamá de Fátima Bosch expresó que estaba orgullosa de la Miss Universo México, quien se defendió con clase de Nawat Itsaragrisil, quien intentó humillarla en público.

"Hoy mi corazón no me cabe en el pecho.Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla" Vanessa Fernández Balboa, mamá de Fátima Bosch

Vanessa Fernández Balboa habla de Nawat Itsaragrisil tras el enfrentamiento con Fátima Bosch (Instagram/@vanessaferbal)

Fátima Bosch decidió seguir adelante a pesar de las agresiones de Nawat Itsaragrisil y buscará llevarse la corona de Miss Universo 2025 el próximo 21 de noviembre.

La mamá de Fátima Bosch expresó que desearía proteger a su hija en todo momento, pero ella demostró tener el coraje suficiente para enfrentarse al mundo.

“Como madre, una quiere proteger siempre, evitarle el dolor… pero hoy entendí que mi hija ya sabe protegerse sola. Y eso me llena de orgullo". Mamá de Fátima Bosch

Vanesa Fernández Balboa confesó que le dio coraje la forma en que Nawat Itsaragrisil trató a su hija, pero Fátima Bosch defendió su postura hasta el final.

"Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía, pensé: “valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era” Mamá de Fátima Bosch

Fátima Bosch (Instagram/@fatimaboschfdz y)

Vanesa Fernández Balboa llama “mujerona" a Fátima Bosch

Fátima Bosch se ha convertido en un ejemplo de que las mujeres mexicanas ponen límites y no permiten ninguna falta de respeto.

Vanessa Fernández Balboa compartió el orgullo que siente por Fátima Bosch.

"No hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos" Vanessa Fernández Balboa

La orgullosa madre expresó que cada palabra de Fátima Bosch demostraba la integridad de su hija y demostraron su carácter.

"Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar… y eso la hace grande" Mamá de Fátima bosch

Vanessa Fernández Balboa cerró su mensaje de cariño a Fátima Bosch con: "Es mi hija, y es un mujerón".

La madre de Fátima Bosch está al pendiente del paso de su hija en Mis Universo 2025 y ha compartido varias fotos de la participante.

Fátima Bosch ha recibido el cariño y apoyo de su familia durante todo proceso para llegar a Miss Universo 2025.

Y su mamá es su principal fan, quien no duda en mostrar su orgullo por Fátima Bosch.