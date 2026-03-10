La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que en más de una ocasión Lula da Silva la ha invitado a Brasil así que espera poder hacerlo próximamente.

Claudia Sheinbaum recordó la relación fraternal con Brasil, pues Lula da Silva asistió a su toma de posesión en 2024 y que han intercambiado llamadas porque hay comercio que les interesa concretar.

Gobierno de México irá a Brasil próximamente, confirma Claudia Sheinbaum

En la conferencia del pueblo del 10 de marzo de 2026, la presidenta de México confirmó estar enterada de la invitación que el presidente de Brasil ha hecho para que vaya a visitarlo al país.

Entre risas, Claudia Sheinbaum, confirmó que en más de una ocasión Lula da Silva la ha invitado a ir a Brasil, pero no han podido concretar la visita.

Sin embargo, externó que posiblemente pronto vaya, sobretodo antelando que el viaje se realice antes del periodo electoral en Brasil.

“Es muy probable que vaya ¡van como cuatro veces que me invita Lula! y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente (...) tendría que ser antes de junio que es la jornada electoral”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum descarta la firma de un tratado comercial con Brasil

La presidenta de México compartió que posiblemente visite Brasil por las múltiples invitaciones que Lula da Silva le ha hecho y argumentando que el objetivo sería concretar las pláticas comerciales que han tenido.

Claudia Sheinbaum externó que aunque no va a existir un tratado comercial con Brasil, sí tienen interés en cerrar negociaciones sobre algunos productos.