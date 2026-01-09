La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló cuáles fueron los detalles de la llamada que sostuvo con Luiz Inácio Lula da Silva, su homologo de Brasil.

En su conferencia mañanera del pueblo del viernes 9 de enero desde Guerrero, la presidenta de México dio a conocer los temas que habló con Lula da Silva entre ellos:

América Latina

Soberanía

Entendimiento de seguridad de México con Estados Unidos

Violencia contra las mujeres

“Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación en América Latina, la defensa de la soberanía. Le expliqué al presidente Lula que con el presidente Trump tenemos un entendimiento con el tema de seguridad en México que por cierto estamos fortaleciendo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La llamada fue revelada por Lula Da Silva, quién había adelantado su invitación a Brasil a la presidenta de México.

Sheinbaum y Lula da Silva hablaron sobre Venezuela y alistan reunión (Captura de pantalla)

Sheinbaum analiza su vista en mayo a Brasil tras llamada con Lula

En otros detalles de esta llamada, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó la visita de Geraldo Alckmin, vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil a México en agosto de 2025.

Esta visita se dio para profundizar las relaciones comerciales de México y Brasil, y en seguimiento a esta, es que la presidenta Claudia Sheinbaum analiza su próxima invitación por parte de Lula Da Silva en mayo en el país sudamericano.

“Me invitó que fuéramos a Brasil en Mayo, le dije que lo íbamos a evaluar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado más detalles sobre si decidirá visitar Brasil en el mes de mayo o no.

Además en otro tema y como ya lo había revelado en su llamada Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum resaltó el trabajo que se hace en Brasil para combatir la violencia contra las mujeres.

En ese mismo asunto de la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a Lula Da Silva que se pusiera en contacto con Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres para que conociera el trabajo que se realiza en México en este ramo.

También la llamada entre Claudia Sheinbaum y Lula Da Silva se da en el contexto de los posicionamientos de países de América Latina en contra de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.