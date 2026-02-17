Hillary Clinton acusó a la administración de Donald Trump de “encubrimiento continuo” por la “lentitud” en la que se ha gestionado la publicación de los documentos en el caso de Jeffrey Epstein.

En entrevista con la BBC, Hillary Clinton acusó a Donald Trump de orquestar un encubrimiento por la manera en la que el Gobierno ha manejado la publicación de los millones documentos de Jeffrey Epstein.

“Están actuando con lentitud, están ocultando los nombres de los hombres que participan, están bloqueando solicitudes legítimas de miembros del Congreso” Hillary Clinton

Hillary Clinton cree que la publicación de estos documentos -mismos en los que ha sido señalado su esposo Bill Clinton- se está retrasando a propósito.

“No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación íntegra de estos archivos. Creemos que la luz del sol es el mejor desinfectante” Hillary Clinton

Tras las acusaciones de encubrimiento por parte de Hilary Clintón, Donald Trump negó esta situación y aseguró que él había sido “totalmente exonerado”.

“Sabes, me han exonerado totalmente del caso Epstein, y es realmente interesante porque los han involucrado. Piénsalo: los han involucrado. Clinton y muchos otros demócratas han sido involucrados” Donald Trump

La Casa Blanca insistió en que al publicar los archivos han hecho “más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.

Por su parte el vicesecretario de Justicia adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, ha defendido el manejo de los archivos por parte del Departamento de Justicia asegurando que se encuentran comprometidos con la transparencia y no se oculta nada.

Hillary Clinton reiteró su llamado a la transparencia en el caso de Jeffrey Epstein

Hillary Clinton debe de testificar a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Este comité se encuentra investigando las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus crímenes.

“Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor que fuera público” Hillary Clinton

Hillary Clinton puntualizó que no tiene en problema en declarar, pero le gustaría que todo el mundo debería ser tratado de la misma manera y ser llamado en caso de ser necesario.

“Solo quiero que sea justo. Quiero que todo el mundo sea tratado de la misma manera” Hillary Clinton

Hillary Clinton reiteró su llamado a la transparencia y exigió su divulgación completa.

“Es algo que debe ser totalmente transparente. Llevo muchos años pidiendo que todo se haga público para que la gente no solo pueda ver su contenido, sino también, si procede, exigir responsabilidades. Ya veremos qué pasa” Hillary Clinton

De acuerdo con Hillary Clinton, se está tratando de desviar la atención de Donald Trump al investigarla, pues ella no conoció a Jeffrey Epstein.

En ese sentido destacó que se debería de investigar a Donald Trump, cuyo nombre si aparece en los archivos.

“Miren este objeto brillante. Vamos a ir contra los Clinton, incluso contra Hillary Clinton, que nunca conoció al sujeto” Hillary Clinton

Por su parte, Bill Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein a principios de la década de 2000, pero negó haber visitado su isla privada.

Bill Clinton, esposo de Hillary Clinton, aparece con frecuencia en los documentos de Jeffrey Epstein, sin embargo no hay evidencia que lo implique en actividades delictivas.

Hillary Clinton comparecerá el 26 de febrero, mientras que Bill Clinton lo hará el 27 de febrero.