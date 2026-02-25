Diversas víctimas supervivientes de Jeffrey Epstein van a estar presentes en el Capitolio de Estados Unidos como invitados al Discurso del Estado de la Unión de Trump.

Lo anterior, se informa, es parte de una estrategia del partido Demócrata para generar presión al presidente, quien ha sido fuertemente señalado por presuntamente intentar cubrir la información y los archivos del caso.

Entre algunos de los invitados que podrían generar incomodidad durante el Discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, se ha dado a conocer que estarán presentes estas personas:

La familia de la fallecida Virginia Giuffre

Dani Bensky

Haley Robson

Jess Michaels

Sobrevivientes de Epstein presenciarán el discurso del Estado de la Unión de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría enfrentar momentos incómodos durante discurso del Estado de la Unión que ofrecerá el 24 de febrero ante el Congreso.

Lo anterior debido a que representantes del Partido Demócrata invitaron a varias víctimas sobrevivientes de Epstein a presenciar el mensaje que el presidente dará en el Capitolio.

Nuevos correos exhiben vínculos de Donald Trump y Jeffrey Epstein (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sobre ello, se informa que aprovechando la posibilidad de llevar invitados a la tribuna de la Cámara, los demócratas buscarán poner en el foco las responsabilidades que Donald Trump aún no ha dirimido en el caso Epstein.

Por tal motivo, llevarán a 3 víctimas del predador sexual, así como a la familia de la fallecida Virginia Giuffre, una de las afectadas más conocidas de los hechos por “La chica de nadie”, el libro que publicó en vida.

Trump buscaría eludir el caso Epstein en su Discurso del Estado de la Unión

Versiones refieren que el presidente Donald Trump estaría buscando restarle importancia a la presencia de las víctimas de Epstein en el Capitolio durante el Discurso del Estado de la Unión.

Lo anterior debido a que en la agenda oficial del discurso, los temas centrales son inmigración, economía, comercio y seguridad internacional; es decir que no haría ninguna mención del caso Epstein.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

Así ocurriría a pesar de que los archivos de la investigación del inversor acusado de liderar una red de tráfico sexual, han sido uno de los temas que más han generado presión sobre el gobierno de Donald Trump.

Datos de casas encuestadoras señalan que en noviembre de 2025, la aprobación del presidente cayó a 38%, el nivel más bajo de su gestión, debido a dos factores: el costo de vida y la polémica sobre los archivos de Epstein.